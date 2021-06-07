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Petrol fiyatları düşüşte

07.06.2021 - 09:44
Petrol fiyatları düşüşte | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 71,36 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 72,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,89 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.12 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,73 azalışla 71,36 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 69,19 dolardan alıcı buldu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaklaşık iki aydır süren Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran Nükleer Anlaşması'nın tam olarak uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmelerde nihai karar için yapılacak toplantı fiyatlardaki etkisini sürdürüyor.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

10 Haziran'da yapılması planlanan toplantıda anlaşma sağlanması durumunda, İran'a uygulanan petrol ambargosunun kaldırılmasıyla piyasalarda arz fazlası yaşanması endişeleri fiyatları aşağı yönlü baskılıyor. Ancak uzmanlar, İran'da 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce bir anlaşmaya varılamayacağı görüşünde.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora, geçen hafta yapılan oturumun ardından yaptığı açıklamada, teknik konuların yanı sıra siyasi bir karar alınması için çaba sarf edildiğini, bu nedenle temsilcilerin ülkelerine dönerek gelişmeleri üstleriyle paylaşacağını ifade etti. Mora, bu hafta yapılacak toplantıda yeni yaklaşımlarla müzakerelerde sona varılacağını beklediğini kaydetti.

Öte yandan, ekonomik toparlanmayla yaz döneminde seyahatlerde beklenen artışın talep görünümüne olumlu yansıması petrol fiyatlarındaki düşüşü kısıtlıyor. Piyasalarda, küresel petrol talebinin yılın ikinci yarısında petrol arzını geçeceği tahminleri de fiyatları olumlu yönde etkilemeye devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 71,48 ile 71,97 dolar aralığının direnç, 70,99 ile 70,50 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği vurgulanıyor.


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