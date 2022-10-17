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Altın fiyatlarında 2 senaryo

17.10.2022 - 11:42 | Son Güncelleme :
Altın yorum 17 Ekim: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Geçtiğimiz haftayı değer kaybıyla tamamlayan altın fiyatları, yeni haftada doların dünyada güç kaybetmesiyle yönünü yukarı çevirdi. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Başak Kara, altın fiyatları üzerindeki tüm gelişmeleri Bigpara’ya değerlendirdi.

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Küresel piyasalar yeni haftaya yüksek risk iştahı ile başlarken, dolar endeksi ve ABD tahvil faizleri geriliyor. Ters korelasyon etkisiyle de ons altın fiyatları yükselişte… Altının ons fiyatı haftanın ilk işlem gününde en yüksek 1660 doları, en düşük ise 1643 doları görürken; saat 13:50 itibarıyla yüzde 0,72 oranında yükselişle 1656 dolar seviyesinde işlem görüyor.

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Başak Kara, altın fiyatları ile ilgili yaptığı değerlendirmede 2 senaryo üzerinde durarak, “Fed’in kasım ve aralık toplantılarında faiz kararı ardından ons altında 2023 yılının başına kadar 1616-1550 destek seviyelerine doğru geri çekilme hareketi izlenebilir. İkinci senaryo olarak enflasyonun yüzde 2 seviyesine kadar azaldığını ve iş gücü piyasasının yumuşadığına dair Fed’in kanaat getirmesi halinde ons altın için yükseliş hareketleri Fed’in faiz artırımından önce görmüş olduğu 1800’lü seviyelere doğru alımlar hızlanabilir” dedi.

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Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 981 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 986 lira seviyesinden başladı. Altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 992,61 lira seviyesini, en düşük ise 979,23 lira seviyesini gördü. Gram altın dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, şu dakikalarda yüzde 0,83 oranında yükselişle 989,69 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1632 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 717 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDA 2 SENARYO
Başak Kara - İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı

Altının ons fiyatı, geçtiğimiz perşembe günü açıklanan küresel piyasaların nefesini tutup merakla beklediği ABD'de eylül ayına ilişkin yıllık enflasyon verisi yüzde 8,2 ile beklentileri aştı. Çekirdek enflasyon 40 yılın zirvesine çıktı. Beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyon verisi Fed'in faiz artışlarına devam edeceğine işaret etti. ABD Başkanı Joe Biden tahminleri aşan enflasyona dair, yüksek fiyatlarla mücadelede ilerleme sağlandığını ifade etti.

Öte yandan ABD'de işsizlik maaşına başvuruların sayısı geçen hafta 9 bin artışla 228 bin oldu. Böylelikle işsizlik maaşına başvuranların sayısı 6 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Tüm bu gelişmelerin ardından yüksek enflasyon ve iş gücü piyasasının da yumuşamadığına dair beklentilerinde yükselmesi ile veri öncesinde omurga seviyesi olan daha önce iki kere test edip, yükselişlerin hızlandığı 1680 seviyesinin üzerini test edip, kritik veri sonrasında ons altın iki haftanın en düşük bölgesi olan 1642 seviyesine geri çekilme yaşadı. Cuma günü 1642 seviyesi üzerinden tepki alımları gelse de güçlü dolar baskısı ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle 1670 direncinde kalıcılık sağlayamayarak 1640 seviyesine kadar geri çekilme yaşadı.

Bu sabah Fed üyelerinden St Louis Fed Başkanı James Bullard‘dan şahin tonda açıklamalar geldi. Açıklamada Bullard, Fed faiz artırımlarına ara verme noktasına ulaştığında, ABD dolarının Fed'in faiz artırımlarından bulduğu desteğin de hafifleyeceğini söyledi. IMF Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın para politikalarını sıkılaştırmakta haklı olduklarını söyledi. Gopinath, ABD'de enflasyonun çok inatçı olduğunu belirterek, Fed'in para politikasını sıkılaştırmaya devam etmesi gerektiğini söyledi. Fed'in para politikasını sıkılaştırmayı durdurması halinde kredibilitesini kaybedeceğini savundu.

Tüm bu açıklamaların ardından saat 11:54 itibarıyla ons altın 0,66 yükselişle 1655 seviyesinde işlem görüyor.  ABD tahvil faizleri yüzde 4 olan psikolojik sınırına yakın işlem görmektedir. Ancak halen güçlü dolar baskısı devam ettiği için ons altında gün içerinde tepki alımları sınırlı kalabilir. Dolayısıyla mevcut senaryonun değişmediği durumda Fed’in kasım ve aralık toplantılarında faiz kararı ardından ons altında 2023 yılının başına kadar 1616-1550 destek seviyelerine doğru geri çekilme hareketi izlenebilir. İkinci senaryo olarak enflasyonun yüzde 2 seviyesine kadar azaldığını ve iş gücü piyasasının yumuşadığına dair Fed’in kanaat getirmesi halinde ons altın için yükseliş hareketleri Fed’in faiz artırımından önce görmüş olduğu 1800’lü seviyelere doğru alımlar hızlanabilir.

Gram altın ons altın ve dolarTL’nin genel hareketinden etkilenmektedir. Elimizde zayıf bir ons altın ve yükselen bir dolarTL olduğunu düşünürsek gram altında geri çekilmeler alım fırsatı verebilir. Gram altın 955 TL desteği üzerinde kaldığı sürece yukarı yönde tepki yapma şansı güçlenir. Ancak ons altının 1641 dolar seviyesini aşağı yönde kırması ve daha da zayıflaması halinde ise, gram altında geri çekilmelerin sertleşmesi muhtemel gibi görünüyor. Böyle bir durumda gram altın 900 seviyesine doğru gevşeyebilir. Ancak dolarTL’de ana yön yukarı olduğundan gram altındaki geri çekilmelerin sınırlı kalmasını beklemekteyiz.

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