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Dolar kurunda son durum

17.10.2022 - 11:21 | Son Güncelleme :
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 17 Ekim güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,58 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,13 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 18,56 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 18,58 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın ilk işlem gününe hafif yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,6180 TL seviyesini, en yüksek ise 18,5270 TL seviyesini görürken; kur saat 11:12 itibarıyla 18,5886 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,1430 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,1310 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 20,9384 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,32 oranında yükselişle 112,95 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 0,9747 seviyelerinde hareket ediyor.

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13,35 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16,03 seviyesinde bulunuyor.

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