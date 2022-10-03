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Altın fiyatları yükselişte

03.10.2022 - 13:41 | Son Güncelleme :
Altın fiyatları 3 Ekim: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 993 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1663 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı, iki haftalık aradan sonra geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamlarken; yeni haftaya da yükselişle başladı. Altın fiyatlarında yaşanan yükselişte dolar endeksindeki güç kaybı etkili oluyor.

Altının ons fiyatı, haftanın ilk işlem gününde en yüksek 1669 doları, en düşük ise 1659 doları görürken; saat 13:14 itibarıyla yüzde 0,13 oranında yükselişle 1663 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 988 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 992 lira seviyesinden başladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 995,31 lira seviyesini, en düşük ise 987,64 lira seviyesini gördü.

Gram altın dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 13:33 itibarıyla yüzde 0,56 oranında yükselişle 993,69 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1638 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 741 liradan satılıyor.

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