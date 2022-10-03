dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 3 Ekim güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,56 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,21 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 18,50 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 18,55 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın ilk işlem gününe hafif yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,4910 TL seviyesini, en yüksek ise 18,5690 TL seviyesini görürken; kur saat 12:34 itibarıyla 18,5635 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,2950 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,2110 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 20,8632 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,02 oranında yükselişle 112,14 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 0,9783 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,85 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15,06 seviyesinde bulunuyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Etiketler