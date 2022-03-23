gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 23 Mart altın fiyatları

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 917 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1923 dolar seviyesinde bulunuyor. Altın fiyatları, jeopolitik gelişmelere ve Fed başkanlarından gelen mesajlara göre seyrini sürdürmeye devam ediyor.

Rusya-Ukrayna savaşında tansiyonun yükselmesi ve enflasyonist endişelerin artması yatırımcıları güvenli limanlara iterken; ons altın fiyatlarını da doğru orantılı olarak destekliyor. Ancak diğer taraftan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) agresif faiz artırımına gitme olasılığının yükselmesi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş altın fiyatları üzerinde baskı unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Piyasalar Ukrayna savaşıyla ilgili haber akışlarını ve Fed başkanlarının açıklamalarını yakından takip etmeyi sürdürecek.

Altının ons fiyatı haftanın üçüncü işlem gününde kararsız seyrini sürdürürken; bugün içerisinde en yüksek 1924 dolar seviyesini; en düşük ise 1915 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.10 oranında yükselişle 1923 dolardan işlem gördü.

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GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Gram altının fiyatı yeni güne yatay seviyeden başlarken; ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ediyor. Altının gram fiyatı, gün içerisinde en yüksek 918,01 lira seviyesini, en düşük ise 912,76 lira seviyesini görürken; saat 12:04 itibarıyla yüzde 0.21 oranında yükselişle 917,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1501 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 179 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 914 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 913 lira seviyeden başlamıştı.

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