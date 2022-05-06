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Altın fiyatları yeniden kritik seviyenin altında!

06.05.2022 - 12:04
Altın fiyatları 6 Mayıs: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Ons altın fiyatları, dolar endeksinde ve tahvil faizlerinde yaşanan yükselişin etkisiyle yeniden kritik seviye olan 1900 doların altına sarkarken; gram altın fiyatı ise şu dakikalarda 903 lira seviyesinde işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önceki gün faiz kararı sonrası Başkan Powell’ın “75 baz puan faiz artırımı aktif olarak tartışılan düşünülen bir şey değil” açıklamasıyla piyasalar nefes alırken; ons altın fiyatları kritik seviye olan 1900 doları aşmıştı. Altının ons fiyatı, haftanın son işlem gününde resesyon endişeleri ve enflasyonist baskı ile ABD tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yaşanan güçlenmeyle geriliyor. Ons altın, bugün içerisinde en yüksek 1878 doları; en düşük ise 1866 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0,01 oranında düşüşle 1876 dolardan işlem gördü.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri dün yüzde 3,10 seviyesine kadar yükselerek 16 Kasım 2018 tarihinden beri en yüksek seviyeyi görürken; bugün de gördüğü zirveye yakın hareket ediyor. Dolar endeksi de bugün 104,06 seviyesine kadar yükselerek 23 Aralık 2002 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Yaklaşık 20 yılın zirvesini gören endeks şu sıralarda ise 0,36 oranında düşüşle 103,37 seviyesinde bulunuyor. 

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GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Gram altının fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 912,46 lira seviyesini, en düşük ise 892,42 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 11:52 itibarıyla yüzde 0,73 oranında yükselişle 903,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1497 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 159 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 901 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 896 lira seviyeden başlamıştı.

 


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