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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı daraldı

06.05.2022 - 11:06
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı daraldı | Ekonomi Haberleri

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 oranında azalarak 212 bin 85 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 oranında azalarak 212 bin 85 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 20,7 oranında azalarak 162 bin 398 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 10,2 azalarak 49 bin 687 adet oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Nisan ayı Otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini paylaştı.

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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 Nisan ayında yüzde 2,4 ve otomobil pazarı yüzde 5,8 azalırken, hafif ticari araç pazarı yüzde 10,4 oranında arttı. Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Nisan ayına göre yüzde 2,4 azalarak 60 bin 35 adet oldu. Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azalarak 45 bin 564 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 10,4 artarak 14 bin 471 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 5,1 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 6,8 azalış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 0,9 arttı.


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