gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, 12 Nisan altın yorum

Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 459 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise 1739 dolar seviyesinde hareket ediyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, ABD mart ayı enflasyonunun altın fiyatları üzerinde kritik önemde olduğunu belirtti.

Gram altın, geçtiğimiz haftayı 457 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe yatay seviyeden başladı. Altının gram fiyatı dolar kuru odaklı yükselişini sürdürürken, gün içerisinde en düşük 455.76 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 460.55 lira seviyesine tırmandı. Altın fiyatları, saat 11.00 itibarıyla yüzde 0.46 oranında yükselişle 459.30 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 746 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 72 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Ons altın gün içerisinde en yüksek 1744 dolar seviyesini, en düşük ise 1735 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.26 oranında düşüşle 1739 dolardan işlem gördü.

Yeni haftada piyasaları yoğun bir veri gündemi beklerken; Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin haber akışı, ABD'de enflasyon verisi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı öne çıkıyor.

ABD MART AYI ENFLASYONU KRİTİK

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Ons altın mart ayı başından bu yana takip ettiğimiz 1734 dolar seviyesi çevresinde gerçekleşen aşağı yukarı yönlü hareketlerini, nisan ayı başından bu yana 1734 dolar üzerinde devam ettiriyor ve haftaya 1740 dolar seviyelerinde başlıyor.

Ons altın fiyatları üzerinde baskılı olan ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1,70 altına gerilemesi söz konusu olsa da henüz bu seviyenin altında net bir konumlanma olduğunu söylemek zor. Bu durum da ons altının henüz yükseliş kanalına girmesini engelliyor. Bu haftanın geneline baktığımızda artışlar meydana gelecek olsa bile ons altının bir ana yükseliş trendi içerisine girmesini pek beklemiyorum.

Ancak bu hafta önemle takip edilmesi gereken bir konu var o da ABD mart ayı enflasyonu. Salı günü açıklanacak ABD mart ayı enflasyonunun ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yıllık yüzde 2 hedefinin üzerinde gelmesi bekleniyor. Fed Başkanı Powell, bugüne kadar yaptığı konuşmalarında enflasyonda yüzde 2 üzerinde artışlar olabileceğini ancak, bunun yıllık ortalama yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşıldığı anlamına gelmeyeceğini söylemişti.

Piyasalar eğer Fed Başkanı Powell’ın söylemini dikkate alır ve mart ayı enflasyonu karşısında ani bir tepki vermez ise ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,70 altı seviyelerini korur ve bu durum da ons altın fiyatlarının yükselmesini destekler. Ancak tersi yönde bir tepki hareketi oluşur ve tahvil faizlerinde yeniden 1,70 üzeri hareketler görülürse ons altında 1734 dolar desteği altına sarkmalar görülebilir. O nedenle salı günü açıklanacak ABD mart ayı enflasyonunun ons altın fiyatlarının haftalık seyri üzerinde etkili olmasını bekliyorum.

Gram altın tarafında ise, ana belirleyici etken 12 Nisan Perşembe günü TCMB PPK toplantısı sonucunda verilecek karar ve bu kararın dolar/TL kuru üzerindeki etkisi olacak diye düşünüyorum. Piyasadaki ana beklenti, paralelinde yüzde 19 seviyesinde olan faizin sabit bırakılması halinde kurun 8,13 – 8,20 TL aralığındaki hareketi önemli olacaktır. Oynaklığın bu aralıkta kalması halinde 454 TL – 465 TL aralığında dalgalanan bir gram altın seyri görebiliriz. Kurun 8,20 TL üzeri denemelerine ona altın tarafında 1734 dolar üzerinde 1755 dolar üzeri hareketler eklenirse gram altın 465 TL direncini zorlayabilir.

Etiketler