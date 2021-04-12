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Petrol fiyatları düşüşte

12.04.2021 - 10:41
Petrol fiyatları düşüşte | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 62,62 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 63,49 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,95 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,52 azalışla 62,62 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 58,99 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ekonomisinin güçlü bir toparlanma yaşayacağı beklentileriyle karışık seyir izliyor.

Birçok ülkede yeni tedbirlerin alınmasına neden olan mutasyon riski ve yeni dalga endişeleri talepteki toparlanmaya ilişkin beklentileri olumsuz etkileyerek petrol fiyatlarının baskılanmasına yol açıyor.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ABD'de 70 milyondan fazla aşılama gerçekleştirilmesine ve Avrupa'da yeni vaka sayılarının düşmesine karşın, Hindistan başta olmak üzere Asya bölgesinde vaka sayıları gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Salgından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Dün Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 152 bin 879 yeni vaka tespit edildi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, ABD ekonomisine ilişkin açıklamaları ise piyasalarda olumlu etki oluşturarak fiyatların yukarı yönlü seyrine katkı sağlıyor.

Powell, dün yaptığı açıklamada, ABD ekonomisinin "dönüm noktasında" olduğunu belirterek, ekonominin çok daha hızlı büyümeye başlayacağını ve istihdamın hızlanmasını beklediklerini ifade etti. Görünümün önemli ölçüde iyileştiğine işaret eden Powell, Kovid-19 salgınının yeniden yayılma riskinin bir tehdit olmaya devam ettiği konusunda da uyarıda bulundu.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun 1 Nisan'da aldığı mayıs, haziran ve temmuz ayları için günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı arz fazlası endişelerini besleyerek fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 62,79 ile 63,01 dolar aralığının direnç, 62,57 ile 62,35 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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