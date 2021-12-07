gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, güncel altın fiyatları, 7 Aralık altın yorum

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Altın fiyatları ne kadar oldu? 7 Aralık çeyrek altın fiyatları

07.12.2021 - 10:47
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Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 784 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1783 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 786 lira seviyesinde hareket ederken; haftanın ikinci işlem gününe yatay seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, gün içerisinde en yüksek 792,42 lira seviyesini, en düşük ise 774,94 lira seviyesini gördü.

Gram altın, dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 10.36 itibarıyla yüzde 0.95 oranında düşüşle 784,24 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1288 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 302 liradan işlem görüyor.

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Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1784 dolar seviyesini; en düşük ise 1776 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.26 oranında yükselişle 1783 dolardan işlem gördü.

 


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