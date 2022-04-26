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Altın fiyatları kritik seviyenin üzerinde! İşte uzman yorumu

26.04.2022 - 11:02 | Son Güncelleme :
Altın fiyatları kritik seviyenin üzerinde! İşte uzman yorumu | Altın Haberleri

Ons altın fiyatları kritik seviyenin üzerinde tutunmaya çalışırken; gram altın fiyatları da yeni günde değer kazancında ilerliyor. Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan altın fiyatları üzerindeki son gelişmeleri Bigpara'ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

Altının ons fiyatı, dünkü işlemlerde 1891 dolara kadar gerileyerek 1 ayın en düşük seviyeni görürken; haftanın ikinci işlem gününde primli seyrediyor. Ons altın, kritik seviye olan 1900 doların üzerinde tutunmaya çabalarken; gün içerisinde en yüksek 1909 doları, en düşük ise 1895 doları gördü. Ons altın fiyatları şu dakikalarda ise, yüzde 0,30 oranında yükselişle 1903 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) agresif sıkılaşma politikasıyla baskı altında hareket ederken; diğer taraftan Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) ekonomiyi destekleyeceği açıklamalarıyla nefes aldı. Piyasalar Fed’den ve PBOC’den gelecek mesajları, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili haber akışlarını takip etmeyi sürdürüyor.

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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 900 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 905 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 907,85 lira seviyesini, en düşük ise 901,18 lira seviyesini gördü.

Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 14:52 itibarıyla yüzde 0,40 oranında yükselişle 905,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1482 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 99 liradan işlem görüyor.

EMTİA PİYASASINDA KARARSIZLIK ÖN PLANDA 
Enver Erkan – Tera Yatırım Başekonomisti

Altın, Çin merkez bankasının ekonomiye desteği artırma taahhüdünün ardından doların düşmesiyle yükseldi. Çin Merkez Bankası'nın reel ekonomiye, özellikle de pandemiden sert şekilde etkilenen endüstrilere ve küçük işletmelere yardımı artıracağını söylemesiyle, altın ons başına 1.900 dolar civarında stabilize olma çabasında. Çin'in virüs savaşının küresel toparlanma üzerindeki etkisine ilişkin endişeler arasında güvenli bir varlık olarak dolar tercih edilmekte, talep olgusunda da global yavaşlama endişelerine bağlı olarak emtia fiyatlarında düşüşler görülmektedir. Emtia fiyatlarının birincil olarak talep olgularından etkilense bile, ikincil olarak hem Çin'in yarattığı tedarik kırılmasına hem de Rusya kaynaklı arz sıkıntılarına tepki vermesi daha olasıdır.

Reel faizlerin 0 seviyelerinde seyrettiği bu günlerde Fed kaosu nedeniyle emtia piyasasında kararsızlık daha ön planda olacaktır. Altının güç kaybettiği görülmekte. Enflasyon korkusu, sıkılaşma beklentilerinin de aşırı agresifleşmesine neden oluyor. Fed'in 4 Mayıs açıklamalarında 50 bps'lik ilk faiz artışından sonra nasıl hareket edeceği önemli. Piyasanın fiyatladığı patika Eylül ayına kadar 4*50 bps faiz artırımı şeklinde ve marjinal beklentilerin de oluşması dolar endeksinde zirve fiyatlamasına neden olmakta.

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