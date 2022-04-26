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Dolar kurunda son durum

26.04.2022 - 09:47
26 Nisan Euro fiyatları ne kadar? dolar fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14,77 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15,83 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 14,77 TL seviyesinde hareket ederken; haftanın ikinci işlem gününe yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 14,7660 TL seviyesini, en yüksek ise 14,7860 TL seviyesini görürken; kur saat 09:39 itibarıyla 14,7786 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15,8780 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15,8384 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18,8379 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,07 oranında düşüşle 101,70 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0710 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21,74 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21,82 seviyesinde bulunuyor.

 


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