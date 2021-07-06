gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, 6 Temmuz altın yorum

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Altın fiyatları kaç lira?

06.07.2021 - 10:46
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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 502,4 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 824 lira, Cumhuriyet altını 3.365 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşle birlikte yatay bir seyir altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 499,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlayarak saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 502,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 824 lira, Cumhuriyet altını da 3.365 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı yükselişini beşinci güne taşımasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 1.805 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişeler ile para politikalarının seyrine dair belirsizliklerin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Teknik olarak altının ons fiyatında 1.810 doların önemli direnç olduğunu kaydeden analistler, 1.780 doların ise destek olarak takip edileceğini ifade etti.


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