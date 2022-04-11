Altın yorum 11 Nisan: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Altın fiyatları yeni haftada değer kazancıyla hareket ederken; altın yatırımcılarının gözü bu hafta açıklanacak kritik verilerde olacak. Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Onurcan Bal, altın fiyatları üzerindeki olası tüm senaryoları Bigpara’ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

Altının ons fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününde 1969 dolar seviyesine kadar tırmanırken; bu hafta altın yatırımcısı açısından da oldukça kritik. Yarın açıklanacak olan ABD enflasyon verisi beklentilerin üzerinde geldiği bir senaryoda altın fiyatlarını baskılayabilir. Ayrıca perşembe günü yapılacak olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz toplantısı ve vereceği mesajların tonu önemli olacak ve fiyatlar üzerinde etkili olması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta, güvercin açıklamalarıyla bilinen Fed üyesi Lael Brainard’ın şahin tondaki açıklamaları öne çıkmıştı. Brainard, yaptığı açıklamalarda Fed’in bilanço küçültmesiyle ilgili olarak “Geçmiş dönemlere göre hızla küçültülecek” mesajı ve mayıs toplantısında 50 baz puanlık faiz artışına işaret etmişti.

Ayrıca, geçen hafta açıklanan Fed tutanaklarında 95 milyar dolarlık aylık bilanço daraltmanın uygun olacağı ifade edildi. Ayrıca, birçok Fed üyesi bir ya da birden fazla 50 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakıldığı yönünde fikir belirtti. Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1969 dolar seviyesini; en düşük ise 1940 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,02 oranında yükselişle 1948 dolardan işlem gördü.

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GRAM ALTIN DEĞER KAYBINDA

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 923 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 921 lira seviyesinden başladı. Yeni güne hafif düşüşle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 930,31 lira seviyesini, en düşük ise 919,73 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 17:30 itibarıyla yüzde 0,36 oranında düşüşle 920,69 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1513 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 238 liradan satılıyor.

ALTIN İÇİN KRİTİK HAFTA

Onurcan Bal – Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Ons altın cephesindeki fiyatlamalarda belirleyici olan iki ana konu başlığı bulunuyor. Bunlardan birincisi; geçtiğimiz haftalarda etkisinin daha yoğun hissedildiği ancak halen daha fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam eden jeopolitik riskler. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş, Batı cephesinden Rusya’ya getirilen sert yaptırımlar ve küresel büyüme kaynaklı gündeme gelen endişeler güvenli liman talebini belirli ölçüde canlı tutuyor. Küresel çaptaki risklere karşı hedge amacıyla portföylerde belirli oranda altın tutma eğilimi güç kazanırken, jeopolitik risk ve belirsizlikler ons altının 1900 dolar üzerindeki seyrini korumasına katkı sağlıyor.

Ancak diğer yandan fiyatlamalar üzerinde belirleyici olan ikinci konu başlığı ise başta Fed olmak üzere merkez bankalarına dair sıkılaşma beklentileri olarak karşımıza çıkıyor. Pandemiyle birlikte küresel çapta artış kaydeden enflasyona ek olarak Rusya – Ukrayna savaşının etkisiyle emtia fiyatlarında yükselişi eklediğimizde önümüzdeki süreçte enflasyonist baskıların devam etmesi öngörülüyor. Tüm dünyada enflasyon artış kaydederken, merkez bankaları enflasyonla mücadele edebilmek ve enflasyonun kontrolden çıkmasını önlemek amacıyla sıkılaşmaya gittiklerini göreceğiz.

ONS ALTIN İÇİN ÖNEMLİ RİSK

Geçen hafta Fed üyelerinin açıklamaları ve yayınlanan FOMC toplantı tutanakları daha agresif bir sıkışmaya ve önceki dönemlerden daha hızlı bir bilanço küçültmesine işaret etti. Fed’in daha agresif bir sıkışmaya gideceğine dair endişeler ve enflasyonist baskılar küresel risk iştahı üzerinde baskı oluştururken, merkez bankalarının izleyeceği sıkılaşma politikası ve doların küresel çapta değer kazanımlarını sürdürmesi ons altın üzerinde orta vadede baskı oluşturacak önemli risk başlıkları olacaktır. Fed’in izleyeceği sıkı para politikasına bağlı olarak ilerleyen süreçte ons altın üzerinde baskının sürebileceğini ve ons altında dalgalı bir fiyatlamanın devam edebileceğini değerlendiriyoruz.

Toparlayacak olursak, kısa vadede jeopolitik gelişmeler ons altın üzerinde belirleyici olurken orta vadede Fed başta olmak üzere merkez bankalarının kararları fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır. Enflasyonda yukarı yönlü risklerin devam etmesi ve Fed başta olmak üzere merkez bankalarının daha sıkı bir para politikası izlemesi ons altın üzerinde baskı oluşturabilecek olup, ons altında 2021 yılının ikinci yarısından itibaren kaydedilen dalgalı seyir etkisini sürdürebilir.

BU SEVİYELER TAKİP EDİLECEK

Mart ayının ikinci yarısından itibaren 1.900 dolarlı seviyelerde sıkışık ve dalgalı bir görünüm ortaya koyan ons altında geri çekilmelerde 1.935 dolar ve 1.915 dolar seviyeleri kısa vadeli destek noktalarıdır. Son haftalardaki sıkışma alanın alt bandına denk gelen ve kabaca 50 günlük üssel ortalamanın da bulunduğu 1.915 dolar seviyesi altında satışların devam edebileceği ons altında 1.890 dolar seviyesi önem kazanacaktır. 1.890 dolar altında satışların hız kazanabileceği ons altında önceki aylarda gözlenen 1.850 - 1.800 dolar sıkışma alanının yeniden gündeme geldiği görülebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.960 - 1.965 dolar aralığı ilk güçlü direnç bölgesidir. Direnç bölgesinin aşılması ve üzerinde tutunmanın görülmesi halinde teknik alımların güç kazandığı izlenebilir. Bu durumda 1.975 - 2.000 dolar ve 2.020 dolar seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. 2.000 seviyesi üzerindeki tutunmalarda kademeli olarak jeopolitik risk fiyatlamasıyla 8 Mart tarihinden görülen 2.070 dolar seviyesi gündeme gelebilir.

Bu hafta içerisinde Fed üyelerinin açıklamaları ile yarın ABD’de açıklanacak TÜFE rakamı ons altının seyri üzerinde etkili olacaktır. Ayrıca 14 Nisan Perşembe günü gerçekleşecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı da fiyatlamalar açısından önemli olacaktır. ABD’de TÜFE’nin beklentilerin üzerinde gelmesi ve ECB’nin şahin bir tavır ortaya koyması ons altın üzerinde baskıyı artırabilir.

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