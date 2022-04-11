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İnşaat maliyet endeksi yüzde 90 yükseldi

11.04.2022 - 10:37
İnşaat maliyet endeksi yüzde 90 yükseldi | Ekonomi Haberleri

İnşaat maliyet endeksi şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 5,73 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,27 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İnşaat Maliyet Endeksinin Şubat 2022 dönemi sonuçlarını açıkladı. İnşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 5,73 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,27 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,56, işçilik endeksi yüzde 0,23 arttı.

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Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 113,27, işçilik endeksi yüzde 41,38 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 87,91, aylık yüzde 5,82 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,91 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,82, işçilik endeksi yüzde 0,10 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 110,44, işçilik endeksi yüzde 41,29 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 98,42, aylık yüzde 5,40 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5,40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 98,42 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 6,74, işçilik endeksi yüzde 0,74 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 122,66, işçilik endeksi yüzde 41,71 arttı.


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