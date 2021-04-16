gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, güncel altın fiyatları, 16 Nisan altın yorum

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"Altın fiyatları için kritik dönemeç olabilir"

16.04.2021 - 11:45 | Son Güncelleme :
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Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 460 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise 1776 dolar seviyesinde hareket ediyor. Tera Yatırım Başekonomisti Erkan, ons altın fiyatları için “Yaz dönemi Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) açıklamaları çok şeye gebe olduğundan, altın açısından da kritik bir dönemeç olabilir” şeklinde belirtti.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 458 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 456 lira seviyesinden başladı. Haftanın son işlem gününe düşüşle başlayan altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 453.88 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 460.79 lira seviyesine tırmandı. Altının ons fiyatında ve dolar kurunda yaşanan yükselişe paralel olarak değer kazanan gram altın, saat 14.08 itibarıyla yüzde 1.31 oranında yükselişle 460.20 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 741 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 50 liradan satılıyor.

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ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüş altının ons fiyatını desteklerken, ons altın gün içerisinde en yüksek 1778 dolar seviyesini, en düşük ise 1759 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.73 oranında yükselişle 1776 dolardan işlem gördü.

ALTIN AÇISINDAN KRİTİK BİR DÖNEMEÇ OLABİLİR 
Enver Erkan – Tera Yatırım Başekonomisti

Yatırımcılar ABD ve Çin’den gelen ekonomik verileri ve toparlanmanın derecesini değerlendirirken, gerileyen tahvil faizleri altının yükselmesindeki ana sebep olarak görünüyor. Alınan ekonomiye dair son rakamlar; salgının derecesinin iyileştiğini ve tüketicilerin daha fazla harcadıklarını gösteriyor. Buna karşılık; hizmetten ve talepten kaynaklı enflasyon artışının etkilerinin sınırlı görülmesi tahvil getirilerine aşağı olarak yansımış durumda. Yeni bir enflasyon ısınması fiyatlaması tahvil piyasasında olmadığından dolayı faizlerdeki gerileme altına pozitif yansıdı.

ABD’deki verilere baktığımızda; perakende satışlarının harcama çeklerinden gelen doping etkisinin yanı sıra, işletmelerin yeniden açılması ve işe alımların da yeniden açılmasıyla harcama yetisi kazanan bireysellerin etkisiyle oldukça yüksek bir hızda arttığı görülüyor. Çin de baz etkisiyle yüksek büyüme kaydetti ve tüketici talebi kademeli de olsa toparlanıyor.

Altın, biraz daha pozitif bölgeye kayarken gümüşün de yukarı doğru tepki göstermesi olumlu bir işaret. Spekülatif talep anlamında gümüş önemli bir öncü… Diğer taraftan; ABD Merkez Bankası’nın (Fed) parasal genişleme politikasına olan algının da fiyatlamada çok önemli bir yeri bulunuyor. ABD Merkez Bankası Başkanı Powell’ın son konuşmasına Fed’in faizleri artırmadan önce parasal genişlemeyi azaltmaya başlayacağı ifade ediliyor. Bu da çok daha öncesinde de iletişim kurulması demek olacaktır. Yaz dönemi Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) açıklamaları çok şeye gebe olduğundan, altın açısından da kritik bir dönemeç olabilir. 

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