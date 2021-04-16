‹ Önceki Haber Petrol fiyatları yükselişte Petrol fiyatları yükselişte Sonraki Haber › "Altın fiyatları için kritik dönemeç olabilir" "Altın fiyatları için kritik dönemeç olabilir"

Dolar kurunda son durum

16.04.2021 - 10:52 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 16 Nisan güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, güne yükselişle başlamasının ardından 8,08 TL seviyelerinden işlem görürken; Euro fiyatları ise 9,68 TL seviyesinde bulunuyor.

Dün en düşük 8,0134 ve en yüksek 8,1574 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 8,0206'dan tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,74 üzerinde 8,0790'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,9 artışla 9,6810'dan, sterlin/TL de yüzde 0,6 değer kazancıyla 11,1210'dan satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 91,7 seviyesinde dengelenirken, Euro/dolar paritesi de bir önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 1,1970'den alıcı buluyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Analistler, dün Para Politikası Kurulu'nun mart toplantısını gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 19 düzeyinde sabit tutması sonrası döviz kurlarının gerilediğini, bugün ise ABD-Rusya geriliminin risk algısını artırmasıyla toparlandığını kaydetti.

ABD'de 10 yıllık tahvil faizinin dün yüzde 1,52'ye kadar gerilemesi sonrası yüzde 1,58 seviyelerinde dengelendiğine dikkati çeken analistler, bugün Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de konut başlangıçları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.408 Değişim: 0,03% Hacim : 15.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.400 16.04.2021 Yüksek 1.413
Açılış: 1.406
8,0578 Değişim: 0,63%
Düşük 8,0020 16.04.2021 Yüksek 8,1121
Açılış: 8,0073
9,6725 Değişim: 0,69%
Düşük 9,5724 16.04.2021 Yüksek 9,7085
Açılış: 9,6062
460,49 Değişim: 1,36%
Düşük 453,88 16.04.2021 Yüksek 463,33
Açılış: 454,29
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.