gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, 8 Haziran altın yorumu

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 526 lira seviyesinde işlem görürken; altının ons fiyatı, 1896 dolar seviyesinde hareket ediyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, altın fiyatlarında yaşanan gelişmeleri ve altın fiyatlarına yön verecek kritik verileri Bigpara'ya değerlendirdi.

Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 525,9 liradan tamamladı. Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 526,0 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 863 lira, Cumhuriyet altını da 3.525 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.896 dolardan alıcı buluyor.

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Analistler, enflasyonist baskılar ve para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerle güçlenen dolar endeksinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün Euro Bölgesi'nde büyüme, Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.872 ve 1.855 doların destek, 1.910 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

EN KRİTİK GÜN PERŞEMBE

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Bu haftanın genelinde, bugün biraz hariç tutabileceğimiz, yoğun makroekonomik veri ajandası içerisinde en kritik gün Perşembe. ABD tüketici enflasyon verisi ile birlikte Avrupa Merkez Bankası’nın da faiz oranı kararı aynı gün açıklanacak. Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararında bir değişiklik beklenmiyor ancak Başkan Lagarde’ın tahvil alım programları konusundaki söylemleri önemli olabilir. Ancak ons altın tarafındaki asıl etki yaratacak haber akışı ABD tüketici enflasyonu verisi olacaktır.

Piyasa beklentisi yönünde yıllık yüzde 4.7 olarak açıklanması ya da 10-15bps yukarıda gelmesi büyük bir etki yaratmayacaktır çünkü nispeten bu olasılıkların fiyatlandığını düşünüyorum. Ancak Yüzde 5 veya üzerinde bir veri açıklanması ABD 10 yıllıklarını ve Dolar Endeksini yukarı yönde tetikleyebilir ve bu durum da ons altın fiyatlarını aşağı yönde baskılayabilir. Bu olasılıkta 1880 dolar fiyatının aşağısına çekilmesi halinde 1864 dolar desteğine kadar bir hareket söz konusu olabilir. Aksi yönde ise eğer ABD enflasyonu beklentiler paralelinde gelirse ve ons altın 1890 dolar seviyesinde tutunursa yeniden 1900 dolar üzeri fiyatları görebiliriz. Kaldı ki Brent petrol varil fiyatının 71 dolar üzerindeki olasılıkları da petrol ve altın arasındaki pozitif korelasyonu gündeme getirerek ons altını destekleyen diğer bir unsur olabilir.

Geçtiğimiz haftalarda 500TL altındaki seviyelerin yakalanması halinde gram altında hep alım fırsatları olduğundan bahsetmiştim ancak artık o seviyeler şu günlerde geride kaldı. Ons altın ve dolar/TL kurundaki yukarı yöndeki hareketler gram altını 527TL üzerine taşıma potansiyel barındırıyor. Bu potansiyel dahilinde 560TL fiyatının görülmesi ihtimali yüksek ancak bu hafta için söylemek erken olabilir. Gram altını destekleyecek kısa vadede ons altından ziyade dolar/TL kurundaki hareket olacaktır. Ons altında 1900 dolar üzeri denemelerini takip ederek gram altında 560TL fiyatı oluşmadan önce alım fırsatlarını yakalamak mümkün olabilir.

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