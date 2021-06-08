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Dolar kurunda son durum

08.06.2021 - 12:05
8 Haziran dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları, güne düşüşle başlamasının ardından 8,61 TL seviyelerinde işlem görürken; Euro fiyatları ise, 10,47 TL seviyesinde hareket ediyor.

Dün en düşük 8,5970 ve en yüksek 8,6914 seviyelerini gören dolar/TL, günü yüzde 0,5 gerileyerek 8,6128'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 11.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 8,6060'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre Euro/TL yüzde 0,3 azalışla 10,4750'den, sterlin/TL yüzde 0,4 düşüşle 12,1660'tan satılıyor.

Dolar endeksi, dün günü yüzde 0,2'lik düşüşle 90 kritik eşiğinin hemen altından tamamlamasının ardından bugün yeniden yükselişe geçti. Endeks, yüzde 0,2'lik artışla 90,1 seviyesinde hareket ediyor.

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Analistler, enflasyonist baskılar ve para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerin dolar endeksini desteklediğini, ancak bu etkinin sınırlı kaldığını söyledi.

Dolar endeksindeki yükselişlerin devamı için 90 kritik eşiğinin üzerinde kalıcı kapanışlar gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan analistler, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme, Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.


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