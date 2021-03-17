17 Mart gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın fiyatları, altın yorum

Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 418 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise 1736 dolar seviyesinde hareket ediyor. İşte aracı kurumların altın fiyatları analizleri...

Altının gram fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 418 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 416.29 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 419.01 lira seviyesine tırmandı. Altın fiyatları, saat 09.56 itibarıyla yüzde 0.40 oranında yükselişle 418.49 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 687 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 823 liradan satılıyor.

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Ons altın gün içerisinde en yüksek 1737 dolar seviyesini, en düşük ise 1729 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.29 oranında yükselişle 1736 dolardan işlem gördü.

BU SEVİYELER KRİTİK OLACAK

ALB Forex

Ons altında, 1700 seviyesinden gelen tepki alımları 1720 ara seviyenin geçilmesi ile hız kazandı. RSI göstergesinde güç kazanımı devam ediyor. Sabah saatlerinde bir süredir geçemediği 1740 direnç bölgesine yakın işlem gören ons altın, bu seviyenin üzerine geçebilmesi durumunda 1760 ana direnç bölgesine doğru yükseliş potansiyeli oluşabilir. Aşağı alanda 1720 seviyesi yakın destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1740 / 1760 / 1770

Destekler: 1720 / 1700 / 1690

Gram Altın 2020'nin kasım ayından gelen düşüş trend direncine kadar gelmiş durumda. Bugün güne alıcılı başlayan fiyat 50 günlük ortalamasını aşmaya çalışıyor. Yukarı yönlü bir sıkışma gözlenen fiyat, pozitif görünümüne devam ettiği takdirde 422.60/426.60 güçlü dirençleri takip edilebilir. Tersi durumda, şubat ayından gelen yükseliş trendi kırılırsa, 412.50 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 422.60 / 426.60 / 432.75

Destekler: 412.50 / 406.85 / 400.00

FED ÖNCESİ BÜYÜK RESİMDE ANLAMLI BİR FARK BEKLEMİYORUZ

ÜNLÜ & Co/DAHA

Ons altın 1730 doların üzerinde tutunuyor. Hafta başından bu yana küçük çaplı da olsa yukarı yönlü bir eğilim sergileyen altının ons fiyatı 1730 doların üzerine yerleşmiş durumda. Dün ara direnç olarak gördüğümüz 1740 seviyesinin üzeri bir kez daha test edildi. Ancak altın bu bölgede kalıcı olmasını sağlayacak gücü yakalayamadı.

Bugünkü Fed toplantısında verilecek mesajlar öncesinde büyük resimde anlamlı bir farklılık görmeyi beklemiyoruz. Fed’in güvercin mesajlar vermesi durumunda mevcut görünümle paralel olarak 1740 dolar ara direnç olmak üzere 1760-1765 dolara doğru bir yönelim olduğunu görebiliriz. Aksi bir senaryoda ise 1720 doların üzerinde kalınıp kalınmayacağını takip edeceğiz.

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