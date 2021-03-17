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Dolar kurunda son durum

17.03.2021 - 09:44
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 16 Mart güncel döviz fiyatları

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 7,4970 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en düşük 7,4680 ve en yüksek 7,5492 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 7,4978'den tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.10 itibarıyla bir önceki kapanışın hemen altında 7,4970'ten işlem görüyor.

Euro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 8,9180'den, sterlin/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 10,4075'ten satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 91,9 seviyesinde bulunurken, dün 1,1883 seviyesine kadar gerileyen Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1,1900'den işlem görüyor.

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Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında Euro Bölgesinde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verileri ile saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası’nın faiz kararının takip edileceğini bildirdi.


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