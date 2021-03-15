15 Mart gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, altın yorum

Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 421 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise 1725 dolar seviyesinde hareket ediyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, bu haftanın en kritik iki gündem maddesi olan ABD Merkez Bankası Fed ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararlarının altın fiyatları üzerindeki olası etkisini değerlendirdi.

Şenay Zeren

Altının gram fiyatı, geçtiğimiz haftayı 419 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 420 lira seviyesinden başladı. Dolar kurunda ve ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle değer kazanan gram altın fiyatları, gün içerisinde en düşük 418.36 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 422.30 lira seviyesine tırmandı. Gram altın fiyatı, saat 10.33 itibarıyla yüzde 0.52 oranında yükselişle 421.34 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 689 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 836 liradan satılıyor.

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Tahvil faizlerindeki yükseliş ve bu paralelde dolar talebinin artması ons altın fiyatında satış baskısı yaratırken; ons altın gün içerisinde en yüksek 1734 dolar seviyesini, en düşük ise 1721 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.14 oranında yükselişle 1725 dolardan işlem gördü.

Bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE), Japonya Merkez Bankası (BoJ) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararları ve tahvil piyasasına yönelik sözle yönlendirmeler emtia piyasalarının yönü açısından belirleyici olacak.

ALTIN FİYATLARI FED VE TCMB KARARLARINDAN NASIL ETKİLENİR?

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Geçtiğimiz haftayı 1700 dolar seviyesinde destek bularak geçiren ons altın yeni haftaya başlarken 1725 dolar seviyelerinde bir direnç ile karşı karşıya. Sene başında gördüğü 1953 dolar yıl içi zirvesinden sonra sürekli düşüş trendi içerisinde olan ons altın üzerindeki bu etkinin en önemli faktörü birinci olarak yükselen ABD 10 yıllık tahvil faiz oranları ikinci olarak da dolar endeksi şeklinde öne çıkıyor. Ancak her ne kadar bu düşüş trendi devam etse de ons altın gördüğü dip seviyelerden hep bir yukarı çıkış yapma denemesinde oldu.

Bu haftanın başlangıcındaki 1725 dolar da işte bu benzerlikte bir direnç seviyesi. Bu haftanın küresel makro veri ajandasındaki en önemli konusu Fed faiz kararı sonrasında Fed Başkanı Powell’ın yapacağı basın açıklaması ve ardından Fed tarafından açıklanacak ekonomik projeksiyonlar olacak.

Beklentilerimiz Fed toplantısının ardından dolarda ve ABD 10 yıllıklarından yeniden bir yukarı hareketin gelmesi yönünde. Bu durum karşısında da ons altın eğer bu baskıdan kurtulamaz ise hafta içerisinde yeniden gelecek satışlarla 1700 dolar seviyelerine gerileyebilir.

Ancak diğer yandan da orta vadede ons altının ABD 10 yıllıklarının baskısından kurtulacağını düşünüyoruz. Bunun zamanlamasını kestirmek zor tabii ki fakat seviye olarak bakarsak 1738 doların üzerinde tutunmaya başladığı anda yukarı yön hareketinin başladığına kanaat getirebileceğiz.

Gram altın hareketi ons altından ziyade dolarTL kurundaki hareketlenmeler kaynaklı. Ons altın tarafında Fed toplantısının etkisi olacak iken gram altın tarafında da bu hafta Merkez Bankasının faiz kararı etkili olacaktır. Piyasadaki genel beklenti çerçevesinde Merkez Bankasından 100-150 baz puan bant aralığında gelebilecek faiz artırımı dolarTL kurunu 7.45-7.48 TL aralığına çekebilir. Bu durum karşısında da gram altın fiyatlarında bir gerileme görebiliriz. Bu gerileme söz konusu olduğunda da 413 TL desteğinden daha da aşağıya gidip gitmediğine bakacağız.

Bu haftanın geçilmesinin ardından ise mart sonrası ve yılın ilk yarısı sonuna doğru hem ons altın hem de gram altın tarafında yükseliş eğiliminin daha güvenli şekilde başlamasına dair senaryolarımız güçlü olasılık dahilinde…

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