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Brent petrolün varili 70 dolar sınırında!

15.03.2021 - 11:23
Brent petrolün varili 70 dolar sınırında! | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 69,73 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 69,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,22 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.55 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,74 artışla 69,73 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 66,13 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de ekonomik toparlanmanın hızlanması ve ABD'deki ekonomik destek paketinin petrol talebini artıracağı algısını güçlendirmesi etkili oldu.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, günlük rafineri üretimi ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 114,24 milyon tona ulaştı.

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Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomi üzerindeki etkilerini sınırlamak üzere hayata geçirilecek 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin onaylanması, fiyatlardaki yukarı yönlü seyri destekliyor. Öte yandan, Kovid-19 aşılarının yan etkilerine ilişkin belirsizlikler ise fiyatların yükselişini belli ölçüde sınırlıyor.

Hollanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, tedbir amaçlı ve daha fazla araştırılmak üzere Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını geçici olarak 28 Mart'a kadar durdurulduğu bildirildi.

Daha önce İrlanda, Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya ve Bulgaristan söz konusunu aşının kullanımını geçici olarak durdurmuştu. Ayrıca, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerinin artması da dolara endeksli ham petrol fiyatlarındaki yükselişi kısa vadede sınırlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 69,94 ile 70,58 dolar aralığının direnç, 69,30 ile 68,66 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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