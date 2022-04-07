gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 7 Nisan altın fiyatları

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Altın fiyatları Fed sonrası yatay

07.04.2022 - 12:12 | Son Güncelleme :
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Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 913 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1927 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı, dün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) tutanakları sonrası yatay bir seyirde hareket ediyor. Fed tutanaklarında 95 milyar dolarlık aylık bilanço daraltmanın uygun olacağı ifade edildi. Ayrıca, birçok Fed üyesi bir ya da birden fazla 50 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakıldığı yönünde fikir belirtti. Bilanço daraltma planının 3-4 Mayıs'ta yapılacak toplantısında onaylanması beklentisi öne çıktı. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1928 dolar seviyesini; en düşük ise 1920 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.13 oranında yükselişle 1927 dolardan işlem gördü.

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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 913 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 911 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı yeni güne düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 914,68 lira seviyesini, en düşük ise 908,12 lira seviyesini gördü.

Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 11:46 itibarıyla yüzde 0,35 oranında yükselişle 913,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1496 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 158 liradan işlem görüyor.

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