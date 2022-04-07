dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 7 Nisan güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14.74 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 16.09 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 14.74 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 14.73 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 14.7000 TL seviyesini, en yüksek ise 13.7500 TL seviyesini görürken; kur saat 10:46 itibarıyla 14.7481 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 16.1450 TL'yi görürken; şu dakikalarda 16.0940 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 19.3443 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.02 oranında düşüşle 99.57 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.0898 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26.20 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24.77 seviyesinde bulunuyor.

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