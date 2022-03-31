gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 31 Mart altın fiyatları

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 906 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1926 dolar seviyesinde bulunuyor.

Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmeler ‘güvenli liman’ etkisiyle altın fiyatları üzerinde direkt etkili olmaya devam ederken; İstanbul Dolmabahçe’de yapılan müzakerelerden olumlu haberler gelmesiyle yaklaşık 1 ayın en düşük seviyesine gerilemişti. Altının ons fiyatı yeni güne 1932 dolar seviyesinden başlarken; bugün içerisinde en yüksek 1934 doları, en düşük ise 1919 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.35 oranında düşüşle 1926 dolardan işlem gördü.

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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 912 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 906 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı yeni güne düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 911,91 lira seviyesini, en düşük ise 903,83 lira seviyesini gördü.

Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 12:00 itibarıyla yüzde 0.42 oranında düşüşle 906,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1483 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 106 liradan işlem görüyor.

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