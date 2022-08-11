gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 11 Ağustos altın fiyatları

Ons altın fiyatları, ABD enflasyon rakamları sonrası dar bantta hareket ederken; ons altın şu dakikalarda 1790 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1034 lira seviyesinde hareket ediyor.

Altının ons fiyatı, dün açıklanan ABD temmuz ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gelmesiyle 1807 dolara kadar yükselerek 1 ayın en yüksek seviyesini görürken; yeni işlem gününde ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarıyla geriledi.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1793 dolar seviyesini; en düşük 1783 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,12 oranında düşüşle 1790 dolarda hareket ediyor.

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Gram altının fiyatı yeni güne düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 1034,68 lira seviyesini, en düşük ise 1022,57 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 13:17 itibarıyla yüzde 0,45 oranında yükselişle 1034,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1702 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 002 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1036 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 1029 lira seviyeden başlamıştı.

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