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Petkim'den 4,3 milyar lira net kâr

11.08.2022 - 14:00
Petkim'den 4,3 milyar lira net kâr | Ekonomi Haberleri

Petkim, yılın ilk yarısını, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93 artışla 4,3 milyar lira net kârla tamamladı.

SOCAR Türkiye’nin grup şirketlerinden Petkim, 2022 yılının ilk yarısını 4,3 milyar lira net kârla kapattı. Petkim yılın ilk yarısındaki planlı üretim duruşlarına rağmen net kârını, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93 artırmayı başardı.

Yılın ilk yarısında Petkim, kurdaki artışa Kur Korumalı Mevduat sistemini etkin kullanma ile reaksiyon vererek risklerini minimize etmeyi başardı. Yapılan açıklamada, global piyasalarda ürün kârlılıklarında yaşanan düşüşün şirketin genel karlılığını etkilememesi için, etkili pazarlama stratejileri ve geniş ürün yelpazesi sayesinde üretimden satışların yanı sıra ticari ürün satışlarında da başarılı yönetim sergilendiği not edildi. STAR Rafineri ile kesintisiz entegre üretimine devam eden Petkim, iç piyasanın taleplerini aksatmadan karşıladı.

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Petkim’in ilk 6 aylık dönemdeki başarısında, 2017 yılından beri disiplinli şekilde sürdürülen Değer Benim Dönüşüm Programı sayesinde elde edilen finansal kazanımlar da etkili oldu. Yılın ilk yarısında bu program kapsamında yaklaşık 430 milyon lira ilave değer oluşturuldu.


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