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Altın fiyatları dar bantta hareket ediyor

15.04.2022 - 12:38
Altın fiyatları 15 Nisan: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 928 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1973 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı 6 gündür gerçekleştirdiği aralıksız yükselişine dün ara verirken; haftanın son işlem gününe 1973 dolar seviyesinden başladı. Rusya-Ukrayna savaşına yönelik haber akışları ve majör Merkez Bankalarının sıkılaşma politikasına yönelik mesajları piyasalar üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1974 doları; en düşük ise 1972 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0,01 oranında düşüşle 1973 dolardan işlem gördü.

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GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Gram altının fiyatı, yeni işlem gününe hafif yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 929,42 lira seviyesini, en düşük ise 925,71 lira seviyesini gördü.

Gram altın, dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 12:29 itibarıyla yüzde 0,19 oranında düşüşle 928,37 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1516 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 229 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 927 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 928 lira seviyeden başlamıştı.


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