Fransa’da enflasyon 36 yılın en yükseğinde | Ekonomi Haberleri

Fransa’da Mart ayında yıllık enflasyon oranının yüzde 4.5'e yükselmesinin ardından ülkede 1986 yılından bu yana en yüksek enflasyon oranına ulaşıldı.

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü (İNSEE) Mart ayında yıllık enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre ülkede, enflasyon oranının bir ayda yüzde 1.4, bir yılda ise yüzde 4.5 oranında yükselmesiyle 1986 yılından bu yana görülmeyen bir enflasyon oranına ulaşıldı. İNSEE’ye göre, enflasyondaki bu artış, enerji fiyatlarındanki artıştan kaynaklandı. Enerji fiyatları bir yılda yüzde 29.2 oranında artarken, petrolden üretilen ürünler ise yüzde 43.5 arttı. Gıdadaki fiyat artışı yüzde 2.9 olurken, taze ürünlerdeki artış ise yüzde 7.6, mamul ürünler ise yüzde 2.1 arttı.

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Avrupa Birliği uyumlu Avrupa düzeyinde fiyat seviyelerinin karşılaştırılmasını sağlayan uyumlaştırılmış fiyat endeksinden hesaplanan enflasyon oranı ise yüzde 5.1'e yükseldi.

Bu yüksek enflasyonun 1 Mayıs'ta asgari ücretin yeniden değerlendirilmesine yol açacağı bildirilirken, Çalışma Bakanlığı şimdiden bin 603 Euro brüt olan asgari ücretin, brüt 30 ile 35 euro arasında artacağını belirtmişti.

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