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Altın fiyatları dar bantta hareket ediyor

05.04.2022 - 09:33
5 Nisan gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar?

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 912 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1930 dolar seviyesinde bulunuyor.

Ons altın fiyatları, bir süredir dar bantta hareket ederken; haftanın ikinci işlem gününe 1932 dolar seviyesinden başladı. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1933 dolar seviyesini; en düşük ise 1926 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0,08 oranında düşüşle 1930 dolardan işlem gördü.

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GRAM ALTINDA YATAY SEYİR

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 913 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 912 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı yeni güne yatay seviyeden başlarken; gün içerisinde en yüksek 914,15 lira seviyesini, en düşük ise 909,28 lira seviyesini gördü.

Gram altın, dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 09:25 itibarıyla yüzde 0.04 oranında yükselişle 912,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1489 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 127 liradan işlem görüyor.

 


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