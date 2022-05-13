Altın fiyatları 13 Mayıs: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Ons altın fiyatlarında Fed etkisi sürerken bugün 3 ayın en düşük seviyesini gördü. Gram altın fiyatı ise, şu dakikalarda 904 lira seviyesinde hareket ediyor.

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha agresif parasal sıkılaşmaya gidebileceği beklentileriyle düşüşünü sürdürüyor. Ons altın haftanın son işlem gününde 1811 dolar seviyesine kadar gerileyerek, 7 Şubat tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Fed’in daha sert faiz artırımına gidebileceği beklentisiyle ABD tahvil faizleri yükselişini sürdürüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 3,09 seviyesine kadar yükselirken; 2 yıllık tahvil faizi ise yüzde 2,61’e kadar tırmandı. Doların dünyada en çok işlem gören 6 para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi güçlü duruşunu sürdürürken; bugün içerisinde 104,86 seviyesini görerek 20 yılın zirvesini yeniledi. Altın fiyatları, tahvil fiyatları ve dolar endeksindeki yükselişe karşılık ters korelasyon etkisiyle geriliyor.

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Bugünkü işlemlerde yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesine kadar gerileyen ons altın, bugün içerisinde en yüksek ise 1828 doları gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,20 oranında düşüşle 1818 dolardan işlem gördü.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Gram altının fiyatı, dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle değer kazancında ilerlerken; gün içerisinde en yüksek 910,09 lira seviyesini, en düşük ise 897,51 lira seviyesini gördü. Gram altın, saat 14:40 itibarıyla yüzde 0,61 oranında yükselişle 904,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1498 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 159 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 912 lira seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe 905 lira seviyeden başlamıştı.

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