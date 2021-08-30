gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 30 Ağustos altın fiyatları

Ons altın fiyatları, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası başlayan yükselişini sürdürürken yaklaşık 1 ayın zirvesini gördü. Gram altın fiyatı da, şu dakikalarda 488 lira seviyesinde hareket ediyor. Bigpara yazarı ve fon yöneticisi Baştürk, ons altın fiyatları üzerinden teknik seviyeleri değerlendirdi.

Ons altın fiyatları, geçtiğimiz cuma günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda para politikası ile ilgili verdiği mesajlar sonrası yükselişe geçerken, bugün 4 Ağustos tarihinden beri gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Altının ons fiyatı bugün içerisinde 1823 dolar seviyesine kadar yükselirken; en düşük ise 1812 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.07 oranında düşüşle 1815 dolardan işlem gördü.

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Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 487 lira seviyesinden tamamlarken; Zafer Bayramı sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu yeni haftanın ilk işlem gününe yatay seviyeden başladı. Gram fiyatı uluslararası piyasalarda gün içerisinde en yüksek 490,12 lira seviyesini, en düşük ise 485,76 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 13.22 itibarıyla yüzde 0.19 oranında yükselişle 488,83 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 797 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 258 liradan satılıyor.

Yeni haftada gözler ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrilirken; yurt içinde ise büyüme ve Enflasyon verileri önemli olacak.

BU SEVİYELERE DİKKAT!

Bigpara yazarı ve fon yöneticisi Rıdvan Baştürk, Twitter hesabı üzerinden ons altın fiyatlarıyla ilgili olarak "1832 ve 1844 yukarıda önemlidir... Yükseldikçe bu dirençlerden satış fırsatı bakılabilir... Aşağıda 1810 destektir... 1810 altı 1775'e doğru baskı potansiyel oluşturur..." şeklinde değerlendirdi.

Ons altın...



1832 ve 1844 yukarıda önemlidir...



Yükseldikçe bu dirençlerden satış fırsatı bakılabilir...



Aşağıda 1810 destektir...



1810 altı 1775'e doğru baskı potansiyel oluşturur... pic.twitter.com/Exc9r75mYM — Rıdvan Baştürk (@ridvanbasturk) August 30, 2021

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