‹ Önceki Haber Dolar fiyatlarında son durum Dolar fiyatlarında son durum Sonraki Haber › Kuru domates ihracatında hedef 100 milyon dolar Kuru domates ihracatında hedef 100 milyon dolar

Altın fiyatları 1 ayın zirvesinde! İşte kritik seviyeler

30.08.2021 - 11:28 | Son Güncelleme :
gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 30 Ağustos altın fiyatları

Ons altın fiyatları, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası başlayan yükselişini sürdürürken yaklaşık 1 ayın zirvesini gördü. Gram altın fiyatı da, şu dakikalarda 488 lira seviyesinde hareket ediyor. Bigpara yazarı ve fon yöneticisi Baştürk, ons altın fiyatları üzerinden teknik seviyeleri değerlendirdi.

Ons altın fiyatları, geçtiğimiz cuma günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda para politikası ile ilgili verdiği mesajlar sonrası yükselişe geçerken, bugün 4 Ağustos tarihinden beri gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Altının ons fiyatı bugün içerisinde 1823 dolar seviyesine kadar yükselirken; en düşük ise 1812 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.07 oranında düşüşle 1815 dolardan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 487 lira seviyesinden tamamlarken; Zafer Bayramı sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu yeni haftanın ilk işlem gününe yatay seviyeden başladı. Gram fiyatı uluslararası piyasalarda gün içerisinde en yüksek 490,12 lira seviyesini, en düşük ise 485,76 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 13.22 itibarıyla yüzde 0.19 oranında yükselişle 488,83 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 797 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 258 liradan satılıyor.

Yeni haftada gözler ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrilirken; yurt içinde ise büyüme ve Enflasyon verileri önemli olacak.

BU SEVİYELERE DİKKAT!

Bigpara yazarı ve fon yöneticisi Rıdvan Baştürk, Twitter hesabı üzerinden ons altın fiyatlarıyla ilgili olarak "1832 ve 1844 yukarıda önemlidir... Yükseldikçe bu dirençlerden satış fırsatı bakılabilir... Aşağıda 1810 destektir... 1810 altı 1775'e doğru baskı potansiyel oluşturur..." şeklinde değerlendirdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.458 Değişim: 0,67% Hacim : 12.080 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.444 27.08.2021 Yüksek 1.458
Açılış: 1.451
8,3812 Değişim: 0,45%
Düşük 8,3220 30.08.2021 Yüksek 8,3938
Açılış: 8,3434
9,8999 Değişim: 0,45%
Düşük 9,8241 30.08.2021 Yüksek 9,9174
Açılış: 9,8557
487,96 Değişim: 0,07%
Düşük 485,76 30.08.2021 Yüksek 490,13
Açılış: 487,62
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.