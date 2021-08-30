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Dolar fiyatlarında son durum

30.08.2021 - 11:03 | Son Güncelleme :
30 Ağustos dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 8.34 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.85 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 8.34 TL seviyesinden tamamlarken; Zafer Bayramı sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu yeni haftanın ilk işlem gününe yatay seviyeden başladı. Dolar kuru Asya piyasalarında, gün içerisinde en düşük 8.3414 TL seviyesini, en yüksek ise 8.3618 TL seviyesini görürken; kur saat 10.56 itibarıyla 8.3490 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 9.8872 TL'yi görürken; şu dakikalarda 9.8599 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 11.5015 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.01 oranında düşüşle 92,67 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1798 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.31 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.97 seviyesinde bulunuyor.

 


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