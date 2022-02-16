Altın fiyatları 16 Şubat: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 813 lira seviyesinde hareket ediyor. Ons altın fiyatı ise, dün gördüğü 8 ayın zirvesinden gerileyerek, 1854 dolar seviyesinde bulunuyor.

Ons altın fiyatları, dün ABD-Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan tansiyonun yükselmesiyle 1879 dolar seviyesine kadar tırmanarak 8 ayın zirvesini gördükten sonra, gelen olumlu haberlerle düşüşe geçti. Altının ons fiyatı yeni güne 1853 dolar seviyesinden başlarken, gün içerisinde en yüksek 1859 doları, en düşük ise 1850 doları gördü. Ons altın saat 14:09 itibarıyla yüzde 0,06 oranında yükselişle 1854 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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GRAM ALTINDA YÜKSELİŞTE

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 813 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 810 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı yeni güne düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 815,30 lira seviyesini, en düşük ise 808,91 lira seviyesini gördü.

Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, şu dakikalarda yüzde 0.40 oranında yükselişle 813,48 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1334 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 489 liradan işlem görüyor.

Piyasaların odağı, Rusya-Ukrayna cephesinden gelecek yeni gelişmelerde ve Fed üyelerinin açıklamalarında olacak.