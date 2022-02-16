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Konut fiyatları yüzde 59,6 arttı

16.02.2022 - 15:20
Konut fiyatları yüzde 59,6 arttı | Ekonomi Haberleri

Konut fiyat endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 59,6, reel olarak ise yüzde 17,9 oranında arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayı konut fiyat endeksi verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 7,9 oranında artarak 247,2 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59,6 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 17,9 oranında artış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 9,3, 8,0 ve 7,3 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 63,0, 55,7 ve 58,3 oranlarında artış gösterdi.


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