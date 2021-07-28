gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 28 Temmuz altın fiyatları

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankasının açıklamaları sonrası 1798 dolar seviyesinden 1792 dolar seviyesine kadar geriledi, sonrasında yeniden toparlanırken, şu dakikalarda 1802 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Yaklaşık 3 haftadır sakin bir seyir izleyen ons altın fiyatı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı öncesi 1798 dolar seviyesinde hareket ederken; Fed’in açıklamaları sonrası 1792 dolar seviyesine kadar geriledi. Sonrasında yeniden 1800 doların üzerine çıkan ons altın, saat 21.58 itibarıyla, dünkü kapanış fiyatına göre yüzde 0.21 oranında yükselişle 1802 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankası'den (Fed) yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Bankanın bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğu yinelenen açıklamada, böylece maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinin desteklendiği ifade edildi.

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Açıklamada, federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı kaydedildi. Bankanın mevcut varlık alımında değişikliğe gitmediği de belirtilen açıklamada, "Ekonomi hedefler doğrultusunda ilerleme kaydetti ve Komite önümüzdeki toplantılarda ilerlemeyi değerlendirmeye devam edecektir." ifadesi yer aldı.

Küresel piyasalar bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına odaklanırken; Fed'in varlık alımının azaltılmasına ilişkin yapacağı açıklamalar sonrası ons altın fiyatları üzerinde oynaklığın artabileceği tahmin ediliyordu.

İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, Fed sonrası piyasa hareketlerini şöyle değerlendirdi:

Fed karar metni sonrası piyasanın tepkisi dolar lehine oldu. Fed kararı sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizleri oldukça sınırlı yukarı döndü. Dolar cephesinde fiyatlamalar söz konusu. EURUSD paritesi karar metni sonrası 1.1774 seviyesine geriledi ancak şu sıralar tekrar 1.18 seviyesine doğru toparlanma var. Ons altında da çift yönlü dalgalanma var. Ons en düşük 1792 dolar seviyesine gerilemesi sonrası şu aralar 1800 dolara doğru tepkiyi sürdürüyor. DolarTL’de daha sakin bir seyir var. 8.57 TL seviyesinde yatay hareket ediyoruz.

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