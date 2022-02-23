çeyrek altın fiyatları ne kadar? gram altın fiyatları ne kadar? 23 Şubat altın fiyatları

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Altın dar bantta hareket ediyor! Yön neresi?

23.02.2022 - 10:46 | Son Güncelleme :
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Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 840 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1893 dolar seviyesinde bulunuyor. Işık Menkul Araştırma Müdürü Yusuf Kavak, altın fiyatları üzerinde etkili olan gelişmeleri ve altın fiyatlarında yaşanan yön arayışını Bigpara'ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

Altının ons fiyatı, 'Ukrayna Gerilimi' sebebiyle yükselen jeopolitik risk sonrası dün 1914 dolar seviyesine kadar yükselerek 1 Haziran 2021 tarihinden beri en yüksek seviyeyi görürken; yeni günde dar bantta hareket ediyor. Ons altın, haftanın üçüncü işlem gününde en yüksek 1901 doları, en düşük ise 1889 doları görürken; altın fiyatlarındaki düşüşte ABD'nin beklenenden hafif yaptırımlar açıklaması etkili oldu. Ons altın fiyatları, saat 13:09 itibarıyla yüzde 0,36 oranında düşüşle 1893 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Işık Menkul Araştırma Müdürü Yusuf Kavak, ons altın fiyatlarının seyriyle ilgili olarak "Yaklaşan Fed sıkılaştırması da düşünüldüğünde; ABD tahvil faizlerinde görülebilecek yükselişin etkisi ile satışların daha fazla derinleşmesi de (1700 seviyesine doğru) söz konusu olabilir. Diğer taraftan; Putin’in, ülkesine uygulanan finansal yaptırımlara gözdağı vermek veya işgal amacı ile Ukrayna topraklarına bir Rus askeri harekâtı başlatması (ki böyle bir durumda muhtemelen Ukrayna cephesinden de karşılık gelecektir) durumunda ise; ons altın fiyatlarının 2000 dolar eşiğini bir kez daha aşabileceğini düşünmekteyim" şeklinde değerlendirdi.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN 840 LİRANIN ÜZERİNDE

Gram altının fiyatı, yeni güne düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 844,22 lira seviyesini, en düşük ise 835,65 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 10:19 itibarıyla yüzde 0.33 oranında düşüşle 840,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1395 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 735 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 848 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 838 lira seviyeden başlamıştı.

ALTIN FİYATLARINDA YÖN NERESİ?
Yusuf Kavak – Işık Menkul Araştırma Müdürü

Önceki iki haftada, Ukrayna ile Rusya arasına artan tansiyon kaynaklı olarak risk alma iştahında yaşanan daralmalar; yatırımcıları güvenli liman arayışlarına itmiş ve ons altın da bu durumdan fazlasıyla nemalanmıştı. Yeni haftaya 1900 seviyesinden başlayan ons altın, pazartesi akşamı Rusya Devlet Başkanı Putin’in; Luhansk ve Donetsk’deki ayrılıkçı bölgeleri bağımsız olarak tanıyacaklarına dair söylemleri ile salı günkü açılışta 1914 dolar seviyesine kadar geldi. Ancak, NATO ve batılı ülkelerden Rusya’nın bu hamlesine yönelik gelen tepkilerin; askeri değil de finansal boyutta oluşu, şimdilik bir “savaş” riskini bertaraf edince; küresel çapta risk alma iştahı arttı ve buna paralel olarak riskli varlıklara yönelen yatırımcılar, güvenli limanlardan çıkmaya başladı. Şu aşamada, her ne kadar ‘bir savaş riski yok’ desek de dün akşam Rusya Parlamentosu’nun, bir sınır ötesi askeri harekât için Putin’e yetki vermiş olması, tam anlamıyla bu riskin ortadan kalkmadığını bize göstermekte.  Bundan dolayı, ons altındaki geri çekilmeler de sınırlanmış durumda. 

Gelelim bundan sonrasına; Putin, ilerleyen süreçte eğer savaş riskini tamamen ortadan kaldıracak bir yol izleyecek olursa; ons altında satışların 1800 seviyesi ve altına doğru sertleşeceğini düşünmekteyim. Kaldı ki, yaklaşan Fed sıkılaştırması da düşünüldüğünde; ABD tahvil faizlerinde görülebilecek yükselişin etkisi ile satışların daha fazla derinleşmesi de (1700 seviyesine doğru) söz konusu olabilir. Diğer taraftan; Putin’in, ülkesine uygulanan finansal yaptırımlara gözdağı vermek veya işgal amacı ile Ukrayna topraklarına bir Rus askeri harekâtı başlatması (ki böyle bir durumda muhtemelen Ukrayna cephesinden de karşılık gelecektir) durumunda ise; ons altın fiyatlarının 2000 dolar eşiğini bir kez daha aşabileceğini düşünmekteyim.

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