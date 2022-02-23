  • Bigpara
  • Döviz
  • Döviz Haberleri
  • Dolar fiyatlarında son durum
‹ Önceki Haber Vakıf Katılım’dan 3.9 milyar TL’lik sermaye arttırımı Vakıf Katılım’dan 3.9 milyar TL’lik sermaye arttırımı Sonraki Haber › Altın dar bantta hareket ediyor! Yön neresi? Altın dar bantta hareket ediyor! Yön neresi?

Dolar fiyatlarında son durum

23.02.2022 - 09:57
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 23 Şubat güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 13.78 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.63 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 13.87 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 13.75 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 13.7030 TL seviyesini, en yüksek ise 13.8260 TL seviyesini görürken; kur saat 09:47 itibarıyla 13.7855 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.6599 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.6329 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.7527 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.03 oranında düşüşle 96.05 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1327 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22.10 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.06 seviyesinde bulunuyor.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.025 Değişim: 0,37% Hacim : 23.738 Mio.TL Son veri saati : 17:19
Düşük 2.022 23.02.2022 Yüksek 2.043
Açılış: 2.034
13,8716 Değişim: 0,50%
Düşük 13,7030 23.02.2022 Yüksek 13,8746
Açılış: 13,8025
15,7557 Değişim: 0,72%
Düşük 15,5259 23.02.2022 Yüksek 15,7577
Açılış: 15,6436
847,41 Değişim: 0,45%
Düşük 835,65 23.02.2022 Yüksek 847,60
Açılış: 843,64
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.