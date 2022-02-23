dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 23 Şubat güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 13.78 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.63 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 13.87 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 13.75 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 13.7030 TL seviyesini, en yüksek ise 13.8260 TL seviyesini görürken; kur saat 09:47 itibarıyla 13.7855 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.6599 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.6329 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.7527 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.03 oranında düşüşle 96.05 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1327 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22.10 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.06 seviyesinde bulunuyor.