Altın yorum 31 Ekim: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Altın fiyatları yeni haftaya değer kaybıyla başlarken; haftanın en önemli gündem maddesi Fed’in faiz kararı olacak. Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Onurcan Bal, altın fiyatları üzerindeki beklentilerini Bigpara’ya değerlendirdi.

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Altının ons fiyatı, ekim ayını düşüşle tamamlamaya hazırlanırken; böylelikle ons altın 7 aydır aralıksız yatırımcısına kaybettirmiş olacak. Yatırımcıların gözü, bu hafta açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararında…

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısı 1-2 Kasım tarihinde yapılacak. Piyasalar Fed’den 75 baz puan faiz artırımı beklerken; verilecek mesajlarda ileriki dönemlere yönelik yol haritasına dair ip uçları aranacak. Fed’in kararının ve vereceği mesajların altın fiyatları üzerinde yön belirleyici olması bekleniyor.

Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Onurcan Bal, Bigpara’ya altın fiyatlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Fed ve diğer merkez bankalarının faiz artırımlarının 2022 yılının son çeyreğinde de devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu görünüm altında ons altında 2022 yılı genelinde gözlenen zayıf görünümün yılın kalan bölümünde de etkisini sürdürebilir” dedi.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1645 dolar seviyesini, en düşük 1634 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0,58 oranında düşüşle 1635 dolarda hareket ediyor.

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 979 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 982 lira seviyesinden başladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 986,63 lira seviyesini, en düşük ise 977,87 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 16:31 itibarıyla yüzde 0,45 oranında düşüşle 977,87 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1617 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 653 liradan satılıyor.

ALTINDA ZAYIF GÖRÜNÜM SÜREBİLİR

Onurcan Bal – Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

2022 Nisan ayından itibaren genel olarak aşağı yönlü bir seyrin izlendiği ve zayıf bir görünüm ön plana çıktığı ons altında bu hafta Fed toplantısı yakından takip edilecektir. 2022 yılında küresel çapta artış kaydeden enflasyonu kontrol altına alabilmek için Fed başta olmak üzere küresel merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına gitmesi, küresel çapta tahvil faizlerinin yükselmesi ve güvenli liman talebinin dolara yönelmesiyle doların ciddi anlamda değer kazanması faiz getirisi olmayan ve dolar üzerinden fiyatlandırılan altın üzerinde baskı oluşturmaktadır.

Bu hafta çarşamba günü sona erecek Fed toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gidilmesi öngörülürken, toplantıdan çıkacak faiz kararı ile verilecek mesajlar ons altının seyri üzerinde belirleyici olacaktır. Fed’in bu toplantısındaki faiz artırımından sonra aralık ayındaki toplantısında 50 ya da 75 baz puanlık güçlü bir faiz artırımına devam etmesi ve 2023 yılı başlarında faiz artırım hızını yavaşlatarak beklemeye geçmesi değerlendiriliyor. Fed ve diğer merkez bankalarının faiz artırımlarının 2022 yılının son çeyreğinde de devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu görünüm altında ons altında 2022 yılı genelinde gözlenen zayıf görünümün yılın kalan bölümünde de etkisini sürdürebilir.

YIL BİTMEDEN ONS ALTINA TEMKİNLİ YAKLAŞILMALI

Merkez bankalarının ılımlaşarak beklemeye geçecekleri 2023 yılının ilk bölümüne kadar ons altında anlamlı bir toparlanmadan ziyade dalgalı ve zaman zaman satışların yaşandığı bir fiyatlama etkili olabilir. Ancak 2023 yılında merkez bankalarının faiz artırımlarına ara vermesi ve küresel çaptaki resesyonist ortamın ons altını destekleyebileceğini değerlendiriyoruz. Ancak bu yıl bitmeden ons altına karşı temkinli yaklaşılmalıdır.

BU SEVİYELERE DİKKAT

Ons altında eylül sonunda test edilen 1.615 dolar seviyesi altına sarkılacak olursa teknik olarak satışların hız kazandığı görülebilir. Bu durumda 1.580 – 1.550 dolar aralığı gündeme gelebilir. Kısa vadede yaşanabilecek yükselişlerde ise 1.650 – 1.660 dolar aralığı ilk direnç bölgesi olup, devamında 1.675 dolar ve 1.700 dolar seviyeleri izlenebilir. 1.700 dolar üzerinde tutunma sağlanabilirse 1.730 dolar seviyesine doğru hareketler yaşanabilir.

Gram altın cephesine baktığımızda ise Dolar/TL kurunun son haftalarda oldukça sıkışık bir seyir izlediği görülmekte ve ons altındaki zayıflamaya paralel gram altın fiyatlarının aşağı yönlü bir seyir izleyerek 1.000 TL altına sarktığı takip edilmektedir. Kur cephesindeki sıkışık görünüm devam ettiği müddetçe ons altındaki seyir gram altın fiyatları üzerinde belirleyici olacaktır.

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