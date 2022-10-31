Euro Bölgesi'nde enflasyon rekor tazeledi | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi'nde enflasyon yükselişini sürdürerek, ekim ayında tarihi rekorunu yeniledi. Bölge, üçüncü çeyrekte ise yüzde 0,2 büyüdü.

Euro Bölgesi, ekim eyı enflasyon rakamları açıkladı. Buna göre bölgenin enflasyonu, ekim ayında yıllık bazda yüzde 10,7 seviyesine yükselerek; 1997 yılından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Enflasyon aylık bazda ise, yüzde 1,5 arttı. Enflasyondaki yükselişte gıda ve enerji fiyatları etkili oldu.

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Euro Bölgesi ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 büyüdü. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 0,1 olması yönündeydi.

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