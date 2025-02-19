Leasing nedir, ne demek? Emlak Konut Leasing destekli finansman ne anlama gelir?

LEASİNG NEDİR?

Leasing, bir varlığın (örneğin, mülk, araç veya ekipman) belirli bir süre boyunca kullanılması için bir tarafın (kiracı veya lessee) diğer tarafa (mal sahibi veya lessor) düzenli ödemeler yapmayı taahhüt ettiği sözleşmeli bir anlaşmadır. Leasing, bir varlığın (örneğin, mülk, araç veya ekipman) belirli bir süre boyunca kullanılması için bir tarafın (kiracı veya lessee) diğer tarafa (mal sahibi veya lessor) düzenli ödemeler yapmayı taahhüt ettiği sözleşmeli bir anlaşmadır.

Bu anlaşma, kiracının varlığı kullanma hakkını elde etmesini sağlarken, mal sahibi de bu kullanım karşılığında gelir elde eder