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Leasing nedir, ne demek? Emlak Konut Leasing destekli finansman ne anlama gelir?

Güncelleme Tarihi:

#Leasing Nedir?#Leasing Destekli Finansman#Emlak Konut Kampanyası
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 11:51

Leasing ya da leasing destekli finansman ifadeleri, Emlak Konut tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde merak konusu oldu. Uygun faizli ve uzun vadeli ödeme planları ile sunulan Emlak Konut orta gelirli konut kampanyası, leasing destekli finansman imkanından da yararlanmaya olanak tanıyacak. Peki, Leasing nedir, ne demek? Emlak Konut Leasing destekli finansman ne anlama gelir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler