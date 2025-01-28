×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAKredi Haberleri

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI VE ŞARTLARI 2025: Faizsiz evlilik kredisi başvurusu E-Devlet ile nasıl yapılır? 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi başvuru bilgileri!

Güncelleme Tarihi:

#Evlilik Kredisi#Evlilik Kredisi Başvurusu#Evlilik Kredisi Hangi İllerde
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 11:30

Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları gündemde yer alıyor. Faizsiz evlilik kredisi başvuru ekranı ve şartları 2025, pek çok vatandaş için merak konusu oldu. 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları deprem bölgesinin ardından 81 il için alınmaya başlandı. Faizsiz evlilik kredisi başvurusu 2024 yılı 15 Şubat'tan itibaren alınmaya başlamıştı. Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanmak isteyenler başvurularını www.aile.gov.tr üzerinden yapılıyordu. 2025 yılında ise bu başvurular 81 ili kapsayacak şekilde yine aynı adres üzerinden alınmaya devam edilecek. Başvurular E-Devlet üzerinden yapılabilecek. Başvurularını yapacak olan vatandaşlar, evlilik kredisi yaş sınırı, başvuru şartları ve ödeme planına yoğunlaştı. Peki 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler, nasıl alınır? Evlilik kredisi yaş sınırı nedir, ne kadar? İşte, o konu hakkında bilgiler.