Evlilik kredisi başvuru ekranı e-devlet ile yoğun ilgi görüyor. 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, tüm Türkiye için geçerli kılındı. Aile ve Gençlik Fonu projesi pilot uygulamanın ardından 81 ilde başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yapmış olduğu açıklamada, evlilik kredisi başvurularının 81 il için alınmaya başlandığını duyurdu. Fondan yararlanmak isteyen çiftler için başvurular da alınmaya başladı. Proje kapsamında evlenecek gençler 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteğinden faydalanabilecek. Projenin başvuruları E-Devlet üzerinden yapılacak. Peki Faizsiz evlilik kredisi şartları neler, nasıl alınır? İşte ayrıntılar...150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, tüm Türkiye için geçerli kılındı. Aile ve Gençlik Fonu projesi pilot uygulamanın ardından 81 ilde başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yapmış olduğu açıklamada, evlilik kredisi başvurularının 81 il için alınmaya başlandığını duyurdu. Fondan yararlanmak isteyen çiftler için başvurular da alınmaya başladı. Proje kapsamında evlenecek gençler 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteğinden faydalanabilecek. Projenin başvuruları E-Devlet üzerinden yapılacak. Peki Faizsiz evlilik kredisi şartları neler, nasıl alınır? İşte ayrıntılar...