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Sökeli Kadın Kooperatifi'ne hibe desteği

18.09.2024 - 06:37 | Son Güncelleme :
Sökeli Kadın Kooperatifi'ne hibe desteği | Teşvik Haberleri

Sökeli Kadın Kooperatifi, destek kapsamında 224 bin lira hibe kazandı.

Sökeli Kadın Kooperatifi, Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Koop-Des (Kooperatiflerin Desteklenmesi) projesi kapsamında 224 bin TL hibe almaya hak kazandı. Tamamen kadın emeğiyle faaliyetlerini sürdüren kooperatif, Ticaret İl Müdürlüğü ile imzaladığı sözleşme sonrasında ihtiyaç duyulan malzemelerin alım sürecine başladı.

Aydın Ticaret İl Müdür Vekili Arif Aksu, imza töreninde yaptığı konuşmada kooperatiflerin yerel ve ulusal kalkınmaya katkısına dikkat çekti. Bakanlık olarak kadın kooperatiflerini yakından takip ettiklerini ve desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

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İmza törenine, Sökeli Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu üyelerinden Yasemin Gürsoy, Ayşe Kutlay ve Nesrin Bozdağ da katıldı. Kooperatif Başkanı Yasemin Gürsoy bu tür hibe desteklerinin hem üretim hem de kadın istihdamı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Gürsoy, “Aldığımız bu hibe, bölgedeki kadın emeğine dayalı üretim faaliyetleri ve dolayısıyla kooperatif faaliyetlerimizin gelişmesine önemli katkılar sağlayacak” dedi.


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