KOBİ'lere 153 milyar TL destek

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım, katma değerli ve istikrarlı ekonomik büyümenin temelini oluşturan imalat, istihdam, ihracat ve inovasyon alanlarında itici güç olan KOBİ'leri desteklemeye devam ediyor.

Uygun koşullarda finansmana kolay erişim için odalar, borsalar, organize sanayi bölgeleri yönetimleri ve meslek odaları ile işbirlikleri yapan Vakıf Katılım'ın KOBİ'lere geçen yıl verdiği destek 153 milyar lirayı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, KOBİ'lerin, ekonominin belkemiğini oluşturduğunu ve yerel kalkınma ile istihdam yaratma noktasında hayati bir role sahip olduklarını belirtti.

Akben, Vakıf Katılım'ın, KOBİ'lerin güçlenmesine katkı sağlamak adına yenilikçi finansal çözümler ve destek paketleri sunduğunu vurguladı.

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Dijitalleşme, finansal sürdürülebilirlik ve alternatif finansman yöntemleri konularındaki hizmetleriyle KOBİ'lerin yalnızca yerel pazarlarda değil, aynı zamanda küresel arenada da rekabetçi bir konuma gelmelerini amaçladıklarını ifade eden Akben, "Bu doğrultuda, KOBİ'lerimizin ihtiyaçlarını dinliyor, onlara özel çözümler geliştiriyor ve sürdürülebilir büyüme yolunda yanlarında durmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Akben, 2024'ü bu anlamda son derece verimli geçirdiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizle KOBİ'lerimizi desteklediğimiz bir sene oldu. Firmaların bütün ihtiyaçlarına tek bir çatı altında çözüm sunmak hedefiyle hayata geçirdiğimiz e-Yönetim Platformu Paket'le vergi ödemeleri, Cep POS, Fatura Ödeme, Linkle Ödeme alma gibi açık bankacılık servisleriyle de uçtan uca çözüm sunuyoruz. Devreye aldığımız bir diğer uygulamamız olan 'Dönemsel İşletme Finansmanı Mevsim'le de nakit akışı dönemsellik gösteren dış ticaret, teknoloji firmaları ve yerli üretim yapan sanayi kuruluşları başta olmak üzere, ihracat, imalat, inovasyon alanlarında faaliyet gösteren, istihdam oluşturan tüm şirketler için kolaylık sağlıyoruz."

Ödeme ve tahsilat süreçlerini garanti altına almak isteyen KOBİ işletmelerine özel olarak sunulan GFT ile işletmelerin finansal operasyonlarını daha verimli hale getirdikleri de sözlerine ekleyen Akben, "2025 de KOBİ'lerimizi destekleyeceğimiz, üretimlerine katkı sunacağımız bir yıl olacak. Dijitalleşmeyi odağımıza alarak birçok yenilikçi uygulamaya da imza atacak, ürün ve hizmet yelpazemizi genişletmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.