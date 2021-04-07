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Gübre destekleri yüzde 100 arttı

07.04.2021 - 15:19
Gübre destekleri yüzde 100 arttı | Teşvik Haberleri

Bakan Pakdemirli, "Destekleme bütçesinin kalan 6 milyar liralık kısmını ise ödeme takvimine göre çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya devam edeceğiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, bitkisel üretim destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Çiftçilerin nakdi desteğe en fazla ihtiyaç duyduğu ilkbahar döneminde, bitkisel üretim destekleme ödemelerini aksatmadan hesaplara yatırdıklarını belirten Pakdemirli, "Bu bağlamda, bitkisel üretim destekleme bütçesinin yüzde 51'ine tekabül eden 6,27 milyar lirayı nisan ayı itibarıyla çiftçilerimize ödedik. Destekleme bütçesinin kalan 6 milyar liralık kısmını ise ödeme takvimine göre çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu dönemde artan gübre fiyatlarından çiftçilerin olumsuz etkilenmemesi ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için mevcut gübre desteklerini yüzde 100 artırdıklarını vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Ayrıca fark ödemesi desteği kapsamında kütlü pamuk primini yüzde 37,5, yağlık ayçiçeği primini yüzde 25 artırdık. Destekleme birim fiyatlarında ise en yüksek artışı sertifikalı tohum kullanım desteğine yaptık."


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