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Rus rublesinde değer kaybı devam ediyor

07.04.2021 - 15:29
Rus rublesinde değer kaybı devam ediyor | Döviz Haberleri

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde gerginliğin tırmanması nedeniyle rublede değer kaybı sürüyor.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde gerginliğin tırmanması nedeniyle Rus para birimi rublede değer kaybı devam ederken, dolar/ruble paritesi 5 Kasım 2020’den bu yana ilk defa 78 seviyesine çıktı.

Rusya ile Ukrayna arasında gerginliğin tırmanmasıyla dolar/ruble paritesi yüzde 0,6 artarak 78 seviyesine, euro/ruble paritesi de yüzde 0,7 yükselişle 1 Şubat’tan bu yana ilk defa 92'ye çıktı.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, “Sınırlarımızın yakınında tırmanan gerilim, piyasa üzerinde olumsuz bir duygusal etki yarattı.” dedi.

Söz konusu dalgalanmaların geçici olduğunu savunan Peskov, "Genel olarak, Rusya’da makroekonomik durum kesinlikle istikrarlı ve öngörülebilir durumdadır.” diye konuştu.


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