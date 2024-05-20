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Adana’da KOBİ’lerin yeşil dönüşümü desteklenecek

20.05.2024 - 15:18 | Son Güncelleme :
Adana’da KOBİ’lerin yeşil dönüşümü desteklenecek | Teşvik Haberleri

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında KOBİ'lerin yeşil dönüşüm mevzuatlarına uyum sağlamaları için alacakları teknik yardım hizmetlerine ilişkin çözüm ortağı olduklarını söyledi.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında KOBİ'lerin yeşil dönüşüm mevzuatlarına uyum sağlamaları için alacakları teknik yardım hizmetlerine ilişkin Adana Sanayi Odası Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.’nin, 1831 Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Çağrısında çözüm ortağı olduğunu söyledi.

Başkan Kıvanç yaptığı açıklamada, Dünya Bankası desteğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, KOBİ'lerin yeşil dönüşüm sürecine destek olunacağını belirtti. Bu çerçevede, Adana Sanayi Odası Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.’nin 25 firmadan birisi olduğunu söyleyen Başkan Kıvanç, “KOBİ'lere Karbon Ayak İzi Hesaplanması, Atık Yönetimi, Su/Atık Su Yönetimi, Enerji Yönetimi, Yalın Yönetimi gibi konularda hizmet sunağız. Bu merkez önümüzdeki dönemde vereceği hizmetler ile iş dünyamızın rekabet gücünü artıracak, sürdürülebilirlik ve verimlilik alanlarında yeni fırsatlar oluşturacak. Ülkemizin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

"YÜZDE 90 DESTEKLENECEK"

Kıvanç, bu desteğin KOBİ'ler için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, “KOBİ’lerin çözüm ortağından alacakları yeşil dönüşüm mentörlük hizmetine ilişkin maliyetler 16 Mayıs 2024 tarihinde açılan Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı altında desteklenecektir. Bu çağrı ile KOBİ’lerin çözüm ortağından alacakları yeşil dönüşüm mentörlük hizmeti maliyetleri yüzde 90 oranında desteklenecektir” diye konuştu.

"YEŞİL DÖNÜŞÜME BÜYÜK KATKI"

Adana Sanayi Odası olarak faaliyete aldığımız Sanayi Kampüsü bünyesinde bu hizmeti tüm bölgedeki KOBİ’lerimize sağlayacaklarını belirten Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, daha sonra şunları söyledi:

“Avrupa Birliği, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Yönetmeliği 2026 yılında devreye tam anlamıyla girdiğinde iş çok geç olacak. İlave vergiler gelecek. Bunun için bu merkezimizden bugün alacağınız hizmetler bu sürece hazırlanmanızda büyük katkı sağlayacaktır. İşte bu noktada KOBİ’ler için Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı çok önemli. Buradan alacağız destekler ile işletmenizde yeşil dönüşüm süreçlerine büyük katkı sağlayacaksınız”


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