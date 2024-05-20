Dünya borsaları ve petrol fiyatları haftaya yükselişle başladı | Piyasa Haberleri

Dünya borsaları Pazartesi gününe yükselişle başlarken Petrol fiyatları, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisiyi taşıyan bir helikopterin Pazar günü İran'ın kuzeybatı dağlık bölgelerine düşmesiyle arttı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Avrupa piyasaları haftaya Britanya'nın FTSE 100 endeksinin %0,3 artışla 8.447,28 puana ulaşmasıyla yükselişle başladı. Alman DAX endeksi %0,4 artışla 18.770,02 puana, Paris'teki CAC 40 endeksi ise %0,4 artışla 8.197,72 puana yükseldi.

ASYA PİYASALARI

Çin piyasası, merkez bankasının konut kredileri için gerekli peşin ödemelerin azaltılması, birinci ve ikinci ev alımları için ipotek faiz oranlarının düşürülmesi ve ipotek oranı tabanının kaldırılması da dahil olmak üzere emlak sektörüne yeni destek açıklamasının ardından geçen haftaki kazanımlarını sürdürdü.

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Hong Kong'daki Hang Seng, emlak endeksi %0,3 artışla 19.608,30 puana yükseldi. Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,5 artışla 3.171,15 puana yükseldi.

Tokyo'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 artışla 39.069,68 puana yükseldi. Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi %0,6 artışla 7.863,70 puana, Kore'de Kospi %0,6 artışla 2.742,14'e yükseldi.

Diğer yandan Tayvan'ın Taiex endeksi, Lai Ching-te'nin Tayvan'ın yeni başkanı olarak göreve başlamasının ardından %0,1 oranında yükseldi. Bangkok'ta SET %0,1 artış kaydetti.

PETROL FİYATLARI

Pazartesi günkü diğer işlemlerde, gösterge ABD ham petrolü 2 sent artışla varil başına 79,60 dolara yükseldi. Uluslararası standart olan Brent ham petrolü 24 sent artışla varil başına 84,22 dolara yükseldi.

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